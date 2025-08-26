Pasteur Broadway 5525 North Broadway
5525 North Broadway, Chicago, IL
Appetizer
Desert
Entree
Baked Catfish$24.00
Baked Tofu vegetables$21.00
Basil Beef$27.00
Cochinchin Noodles$24.00
Curry Chicken$20.00
Curry Duck$26.00
Curry Fish$27.00
Curry Shrimp$24.00
Fresh Caught Of The Day$45.00
Fresh Seafood Of The Day$61.00
Fried Rice Beef$16.00
Fried Rice Chicken$15.00
Fried Rice Combo$21.00
Fried Rice vegetables$15.00
Ginger Chicken Clay Pot$20.00
Grill Salmon - passion fruit$26.00
Pasteur Signature Beef Steak$27.00
Shrimp Fried Rice$21.00
Shrimp In Lobster Sauce$24.00
Shrimp Sa-te$24.00
Steam Talapia$26.00
Vegetarian Rice Noodles$21.00
Lemongrass Chicken$20.00
Salad & Side
Coffee and Tea
Soup
Banh Mi - Viet Sandwich
Drinks
Cocktails
Espresso Martini$14.00
Ginger-Pear Martini$14.00
Irishman in Hanoi$14.00
Koomitay$14.00
Makers Manhattan$14.00
Mango Mojito$14.00
Margarita$14.00
Mocktail Lychee$9.00
Mocktail Mango$9.00
Mojito$14.00
Moscow Mule$14.00
Northside Negroni$14.00
Old Fashioned$14.00
Sangria$12.00
Shirley Temple$8.00
Red Wine
(B) Cabernet Sauvignon 2019 Tre$58.00
(G) Cabernet Sauvignon 2019 Tre$15.00
(G) Pinot Noir 2021 Reine De La Ville - France$14.00
(B) Pinot Noir 2021 Reine De La Ville - France$50.00
(G) Malbec 2020 Aguijon de Abeja - Argentina$13.00
(B)Malbec 2020 Aguijon de Abeja - Argentina$47.00
Lussac Saint-(B) Emilion 2018 Chateau Cotes De Chambeau$72.00
Rose
Sparkling
White Wine
(B)Chardonnay 2020 St. George - California$54.00
(G)Chardonnay 2020 St. George - California$14.00
(G)Chardonnay 2021 Tre Cental Coast - California$14.00
(B) Chardonnay 2021 Tre Central Coast California$52.00
(B) Gruner Veltliner 2022 Mehofer - Austria$56.00
(G)Gruner Veltliner 2022 Mehofer - Austria$15.00
(B) Pinot Grigio 2022 ti-ga Delle Venezie - Italy$52.00
(G)Pinot Grigio 2022 ti-ga Delle Venezie - Italy$14.00
(B) Sauvignon Blanc 2022 Roche Noire Domain Moncourt - France$52.00
(G) Sauvignon Blanc 2022 Roche Noire Domain Moncourt - France$14.00
Non Alcohol Beverage
Vodka
Rye Redemption
Shots
Corona
(773) 728-4800
Open now • Closes at 10PM